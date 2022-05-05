Украинские СМИ назвали имя задержанного СБУ соратника Медведчука

Задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) соратником украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации «Украинский выбор» оказался Александр Тарнашинский. Об этом в четверг, 5 мая, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Как сообщил «Стране» источник в правоохранительных органах, задержанный СБУ соратник Медведчука по «Украинскому выбору» — это Александр Тарнашинский», — говорится в сообщении.

Согласно информации из открытых источников, Тарнашинский является руководителем всеукраинской общественной организации «Славянское движение «Русь возрожденная», кроме того, он — ветеран войны в Афганистане.

Ранее в этот день СБУ сообщила, что в Киеве задержали соратиника Виктора Медведчука. По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

В апреле украинский парламент отозвал Медведчука с должности члена комитета Верховной рады по вопросам прав человека на «временно оккупированных территориях».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос обмена Медведчука на пленных украинских военных.