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Производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже российского бизнеса

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Финская компания Paulig Group, которая специализируется на производстве и обжарке кофе, продала свой бизнес в России частному инвестору Викасу Сои. Теперь завод в Твери с 200 сотрудниками переходит в руки вышеупомянутому гражданину Индии. Информация об этом появилась 4 мая в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), а также непосредственно на сайте Paulig.

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Отмечается, что торговые марки и рецептура в сделку не включены, а ее стоимость не разглашается.

Бренд Paulig окончательно покинет рынок России не позже чем через три месяца, а пока осуществляются поставки зеленого кофе новому владельцу.

Сообщается, что наименование ООО «Паулиг Рус» было преобразовано в ООО «Милфудс». Эти данные также можно найти на ЕГРЮЛ.

Paulig является семейной компанией, производящей напитки и продукты питания. С 1904 года она занялась обжаркой кофе. Организация включается в себя такие бренды как Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco и Liven. Компания отмечает, что за прошлый год выручка Paulig составила €966 млн, из которых меньше 5% пришлось на бизнес на территории России. Компания считает, что уход с российского рынка особо не скажется на общем бизнесе.

7 марта финские молочно-промышленная компания Valio и производящая кофе Paulig заявили о планах уйти с российского рынка.

12 апреля в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили о своем уходе с рынка России. Далее решение по ним должно приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов, а переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться лишь по решению суда.

Тем временем, согласно законопроекту, иностранные собственники не потеряют возможность возобновить работу на территории РФ либо же продать пакет акций. Таким образом они не лишатся своего бизнеса, а их сотрудники не потеряют рабочие места.

Позже источник из правительства рассказал «Известиям», что мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свою деятельность в России. О каких именно брендах идет речь, он не отметил.

Зарубежные компании приостанавливают бизнес в РФ по причине введения санкций странами Запада на фоне специальной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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