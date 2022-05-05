Пенсионерка лишилась свыше 3 млн рублей из-за мошенников в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении пенсионерки. 62-летняя женщина перечислила злоумышленникам свыше 3 млн рублей.

По словам потерпевшей, в конце марта ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей кассы возврата долговых выплат. Собеседница предложила пенсионерке получить компенсацию за вклад в финансовую пирамиду. Сумма обещанной выплаты составила $7,5 тыс.

Для получения выплаты жительнице Усть-Кута предложили оплатить различные комиссии и сборы за оформление документов, а также комиссию за перевод из зарубежного банка. Общение с мошенниками продолжалось в течение месяца, пишет ИА IrkutskMedia. За этот срок пенсионерка перевела больше 3 млн рублей, часть этой суммы потерпевшая оформила в кредит.

Пенсионерка обратилась в полицию, когда злоумышленники перестали выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».