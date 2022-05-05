Автоэксперт назвал условие снижения цен на автомобили в России

Если поставки автомобилей из Европы возобновятся, их стоимость снизится из-за привязки к доллару или евро. Такое мнение автоэксперт Дмитрий Славнов высказал в четверг, 5 мая.

«Если поставки будут, то они привязаны к курсу доллара, то есть официальные дилеры закупают авто за определенную стоимость в долларах или евро, и из этой закупочной стоимости формируется стоимость продажи. Закупочная стоимость привязана к курсу доллара, евро, соответственно, если курс доллара будет падать, и машины, и продукты потребления будут дешеветь», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

При этом он отметил, что границы закрыты и в этом году поставки машин из Европы вряд ли возобновятся.

По словам Славнова, в этом году начнутся поставки автомобилей в Россию из Азии. А они никак не привязаны к курсу доллара.

Также автоэксперт заявил, что стоимость автомобилей на вторичном рынке не имеет никакой привязки к доллару. Кроме того, на этом рынке сейчас не наблюдается определенной тенденции на повышение или понижение цен.

«Граждане продают свои машины за ту сумму, которая им нужна. Один человек может продать по цене ниже рыночной, потому что ему нужны деньги сразу, другой может держать поверх рынка, потому что он еще ездит на ней — летний сезон впереди, и ему нужно ездить на дачу, хоть машина уже сыплется и дышит на ладан», — пояснил он.

Ранее в этот же день на Московской бирже курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро упал до 69,84 рубля. Накануне американская нацвалюта подешевела до 68 рублей, стоимость европейской упала ниже 71 рубля, сообщает телеканал «Звезда».

Экономист Василий Колташов высказал мнение, что россиянам сегодня не стоит держать сбережения в долларах и евро, лучший вариант — это рубли и акции «Газпрома», передает НСН.