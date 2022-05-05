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В ВОЗ назвали число «избыточных смертей» в мире от COVID-19

ВОЗ: избыточная смертность в мире от COVID-19 за последние два года составила около 14,9 млн человек
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Фото: Global Look press/Ryan Remiorz
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По истечению двух последних лет (2020 и 2021), избыточная смертность от COVID-19 в мире составила приблизительно 14,9 млн человек. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В ВОЗ пояснили, что «избыточная смертность» — это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире за последние два года, и числом летальных исходов, которое «можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, основываясь на данных прошлых лет».

Днем ранее, 4 мая, в ВОЗ сообщили, что в мире увеличивается число стран, в которых выявляются новые более заразные подвиды «Омикрон»-штамма коронавируса.

23 апреля основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости в России COVID-19 после майских праздников.

22 апреля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что коронавирус не исчезнет полностью, новые волны заболеваемости будут периодически возникать. За несколько дней до этого Хафизов рассказал, что в России не выявлено новых штаммов коронавируса, доминирующим вариантом в стране по-прежнему является «Омикрон».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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