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Почти 7 тыс. человек приняли участие в «Вальсе Победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На днях в Москве завершился турнир по танцевальному спорту «Вальс Победы – 2022». Уже в 26-й раз этот праздник собрал как профессионалов, так и любителей. В этом году на паркет вышло почти 7 тыс. человек из разных уголков нашей страны, тем самым соревнование еще раз подтвердило статус одного из крупнейших в России. Примечательно, что 2 тыс. человек — это начинающие дети от 5 до 16 лет.

Мероприятие прошло с особым размахом — чемпионы мира и Европы, абсолютные чемпионы России вышли на паркет «Крокус Экспо» и продемонстрировали свое танцевальное искусство в европейской и латиноамериканской программах. Их выступления уже стали традицией празднования великого Дня Победы, ведь неотъемлемой частью турнира вот уже много лет является беспрецедентный конкурс «Дети войны», во время которого на танцполе встречаются потомки участников ВОВ с танцевальными посвящениями нашим предкам-освободителям. Также особым подарком в этом году стало выступление казачьего хора.

«Турнир «Вальс Победы» уже давно превратился в грандиозный праздник патриотизма, это дань памяти участникам войны. И мы объединяем людей, которые помнят свою историю и гордятся ею. Особенно важно это сегодня… Мы желаем всем мирного неба над головой, и мы верим, что танец сплачивает людей и укрепляет веру в добро, несмотря ни на что!» — считает организатор и основатель кубка Виктория Кокоулина.

Победителями турнира стали пары из Владивостока, Москвы, Челябинска, Астрахани, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Липецка и Санкт-Петербурга.

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