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Приднестровский канал ТСВ сообщил о стрельбе в районе КПП «Кучурган» на границе с Украиной

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Стрельба произошла в районе КПП «Кучурган» на границе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с Украиной. Об этом 5 марта сообщил приднестровский телеканал ТСВ.

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«Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил: действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта», — говорится в Telegram-канале ТСВ.

25 апреля в столице Приднестровья Тирасполе произошла серия взрывов в здании местного министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра прогремели два взрыва.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Спустя сутки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, пригрозившего захватить Приднестровье, если Молдавия обратится за такой помощью к Украине, в Кремле считают провокационными.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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