Financial Times заявила о стойкости России перед санкциями ЕС на энергоресурсы

Россия способна выдержать удар нового пакета санкций, в котором предусмотрен отказ от российской нефти, пишет 5 мая Financial Times со ссылкой на аналитиков.

При этом отмечается, что сбалансированность бюджета РФ зависит от того, справятся ли производители с логистической задачей перехода в страны Азии.

«Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, скорее всего, поднимутся еще выше, что позволит России легче выдержать удар и значительно увеличит нагрузку на [экономику] Европы, которая получает из РФ 30% необходимой ей нефти», — говорится в материале.

Опрошенные изданием аналитики считают, что Москве будет непросто развернуть потоки нефти в Азию. Доля европейских стран в структуре экспорта российской нефти составляла 60%, в то время как Китая — в три раза меньше.

«Россия столкнется с инфраструктурными проблемами, нестабильным спросом и проблемами с логистикой (для экспорта нефти в Азию)», — сказала газете внештатный старший научный сотрудник Финского института международных отношений Мария Шагина, добавив, что Индия и Китай, несомненно, продолжат закупать российскую нефть.

4 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что отказ от российской нефти приведет экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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