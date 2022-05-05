В Алма-Ате вместо «Бессмертного полка» проведут акцию «Поклонимся героям»

Председатель городского Совета ветеранов Ахан Бижанов сообщил, что в Алма-Ате 9 мая вместо ранее проводившегося шествия «Бессмертный полк» состоится акция «Поклонимся героям».

«У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается «Бессмертного полка», то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», на Украине — «Никто не забыт, ничто не забыто». У нас ее принято называть «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»)», — приводит его слова «РИА Новости».

Шествие начнется в 9:30 (6:30 мск). Колонна проследует от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Город станет единственным в Казахстане, где акция пройдет вживую, а не в онлайн-режиме.

Волонтеры на мероприятии будут раздавать ленты Победы — шелковые ленты небесно-голубого цвета с казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением ордена Отечественной войны. Они являются символом 9 Мая в Казахстане.

В этом году в России шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате, а не онлайн, как было последние два года. В Москве всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00.