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Режим ЧС ввели в районе Иркутской области из-за паводка

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Катангском районе Иркутской области из-за неблагоприятной паводковой ситуации. Повышение уровня воды наблюдается в реке Нижняя Тунгуска в районе села Подволошино.

Днем уровень воды достиг 650 см, при этом критическим считается 600 см. До домов вода не дошла, но наблюдается подтопление низменных участков села. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Повышение уровня воды обусловлено появлением заторов льда. Специалисты проводят взрывные работы, ситуация находится на контроле межведомственной оперативной группы правительства региона.

На случай вероятной эвакуации населения в районе подготовлены пункты временного размещения.

Согласно прогнозам Иркутского гидрометцентра, 6 и 7 мая повышение уровня воды до 750–900 см ожидается на Нижней Тунгуске в районе села Непа. Критической считается отметка 850 см.

Ранее в этот день сообщалось, что уровень воды на реке Обь в районе Нижневартовска вырос за сутки на 24 см.

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