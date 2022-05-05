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В ГИБДД напомнили о штрафе за разговор по телефону во время езды

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Jonathan Brady
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Отвлечение от управления транспортом на разговор по телефону увеличивает риск совершения автомобильной аварии. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили на сайте Госавтоинспекции.

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В соответствии с п.2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей (ст. 12.36 прим.1 КоАП РФ), — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции Кировской области, более 300 водителей были привлечены к ответственности за данное нарушение в 2022 году. Отмечается, что использование телефона во время движения в 100% случаев отвлекает внимание водителя.

В ГИБДД напомнили, что единственной оптимальной возможностью общения по телефону для водителя является только разговор в припаркованном автомобиле.

26 апреля в Госавтоинспекции рассказали об отвлекающих водителей факторах. Так, от дороги водителей отвлекают разговоры по телефону, курение и употребление кофе за рулем. В ГИБДД подчеркнули, что иногда водители наносят макияж в процессе поездки, из-за чего теряют бдительность.

14 апреля в ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений. Так, по итогам трех месяцев водители в Москве чаще всего нарушали требования знаков и разметки. Также в топ-5 самых частых нарушений ПДД попали: превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.

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