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Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
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Фото: РИА Новости
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Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в сторону позиций российских войск в лесистой местности, пояснили в Росгвардии. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь.

«При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — говорится в сообщении.

После этого росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны на прилегающей местности. Также спецназовцы нашли позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха и несколько комплектов боевой экипировки.

3 мая бойцы Росгвардии обнаружили крупный схрон украинских националистов с западным оружием в Изюмском районе Харьковской области. В лесном массиве было найдено два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Также в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток.

За день до этого росгвардейцы помогли Вооруженным силам (ВС) РФ уничтожить украинскую танковую группу и склады вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кроме того, под прикрытием сотрудников Росгвардии российские артиллеристы вели огонь по пунктам управления и огневым позициям и районам сосредоточения ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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