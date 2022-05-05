Пушкинский музей возобновил работу после временного закрытия

Здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина возобновили работу после временного закрытия. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в четверг, 5 мая.

В Telegram-канале музея сообщается, что посетители, чей визит в музей не состоялся в этот день, смогут вернуть билеты, заполнив соответствующую электронную форму.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день посетителей и сотрудников Пушкинского музея эвакуировали, сообщается на сайте aif.ru. Причины эвакуации не назывались. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, пишет РИАМО.

14 февраля в пресс-службе Пушкинского музея рассказали «Известиям», что сотрудники ГМИИ имени Пушкина изучили 65 ювелирных изделий из хранящихся в музее 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873-м, а также в 1878–1890 годах.