Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хочет сначала «разобраться с Россией, а потом с Китаем». Об этом глава белорусского государства заявил в четверг, 5 мая, в интервью агентству Associated Press, говоря о конфликте на Украине.

«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить РФ в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а потом с Китаем», — заявил белорусский президент.

Лукашенко также отметил вину Запада в разжигании конфликта между Москвой и Киевом, в особенности Вашингтона. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский выполняет приказы, поступающие из Штатов.

«Сегодня Украиной правит не Зеленский — без обид, это моя точка зрения, может быть, я ошибаюсь», — добавил Лукашенко.

2 мая профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini заявил, что Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом американской стороны от решения ситуации вокруг Украины через диалог.

25 апреля депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев раскритиковал политику США по кризису вокруг Украины. Он высказал мнение о том, что американские власти заинтересованы в хаосе и нестабильности на Украине и своими действиями препятствуют дипломатическому разрешению конфликта.

16 апреля китайский военный эксперт Сун Чжонпин в материале для Global Times отметил, что США используют Украину как марионетку и толкают ее на обострение конфликта с Россией, поэтому Вашингтон не прекращает накачивать Киев вооружением.

14 апреля представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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