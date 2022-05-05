В автомобильном союзе рассказали о последствиях приостановки поставок Castrol в РФ

Британский производитель автомобильных масел Castrol приостановил поставки в Россию уже давно, и его уход сейчас вряд ли сильно изменит картину. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в четверг, 5 мая.

Castrol — это один из мощных лидеров российского рынка и его уход из РФ — серьезный болезненный удар, который произошел уже давно, отметил Шапарин.

«Ряд зарубежных, в том числе американских, поставщиков масел ищут пути логистического обхода антироссийских санкций», — добавил вице-президент союза.

Ранее в этот же день Castrol сообщила о прекращении поставок в Россию. В сервисном центре российского офиса компании отметили, что официальных релизов об уходе с российского рынка не было, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями».

По информации источника, смазочные материалы не поставляются в РФ уже около полутора месяцев.

В московской фирме «Центаурус», занимающейся оптовой продажей смазочных материалов, рассказали, что с 24 февраля Castrol остановила отгрузку своей продукции дистрибуторам в России и сейчас распродают только остатки.

Бренд Castrol принадлежит британскому нефтегазовому холдингу BP, который в начале марта объявил об уходе с российского рынка энергоносителей.

14 марта компания Bridgestone приостановила поставки автомобильных шин в Россию, а также локальное производство на своем предприятии в Ульяновске. 8 марта стало известно, что британско-нидерландская нефтегазовая группа компаний Shell закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России.

На фоне операции России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, и последовавших санкций Запада ряд зарубежных компаний приняли решение приостановить работу на территории страны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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