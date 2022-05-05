СБУ заявила о задержании одного из лидеров партии Медведчука

В Киеве задержали одного из лидеров партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

«Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука «Украинский выбор». По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Фамилия задержанного не уточняется.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В апреле украинский парламент отозвал Медведчука с должности члена комитета Верховной рады по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях».

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос обмена Медведчука на пленных украинских военных.

Кроме того, комментируя предложение Зеленского, Песков отметил, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия РФ в разрешении этой ситуации.

Ранее суд отправил Медведчука под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.