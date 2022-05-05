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Лукашенко прокомментировал ход спецоперации России по защите Донбасса

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент Булоруссии Алексанр Лукашенко прокомментировал ход спецоперации РФ по защите Донбасса в интервью Associated Press, опубликованном в четверг, 5 мая.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация России. — Ред.) по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — сказал белорусский лидер.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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3 мая президент России Владимир Путин и Лукашенко провели переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в контексте специальной операции РФ по защите Донбасса. По итогам разговора, главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

17 марта Лукашенко сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером мирный договор, то потом будет вынужден капитулировать.

1 марта белорусский лидер отметил, что российские военные проводят операцию с хирургической точностью, чтобы не пострадало мирное население.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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