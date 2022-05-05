Жителей Хабаровского края предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в связи со смещением юго-западного циклона в Хабаровском крае. В регионе ожидается усиление ветра.

По данным МЧС, в центральных и северных районах вероятны осадки, в том числе сильные. В южных и части центральных районов существенные осадки не прогнозируются. Скорость ветра увеличится до 16–23 м/с, пишет ИА AmurMedia.

В связи с изменением погодных условий повышается риск аварий на объектах электроснабжения. Возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, а также обрушение рекламных конструкций, деревьев и повреждение крыш домов. Вероятен подъем уровней воды на малых реках с возможным подтоплением низких мест в населенных пунктах.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое изменение погодных условий в Приморье в середине мая.