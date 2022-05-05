Сезон проката самокатов начнется в Южно-Сахалинске 6 мая

В Южно-Сахалинске 6 мая откроют сезон проката электросамокатов. Первые станции начнут работу в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

По данным администрации города, всего в Южно-Сахалинске откроют 14 станций примерно на 50 самокатов. Часть транспорта обновили перед началом сезона. Кроме того, для горожан подготовили более удобное приложение, которое можно скачать с помощью QR-кода на станциях или на самих самокатах. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Стоимость проката составит 7 рублей за минуту.

Начальник отдела специальных проектов МАУ «Спортивный город» Екатерина Рожкова уточнила, что в Южно-Сахалинске определены геозоны, за пределы которых выезд запрещен. Это условный квадрат улиц Горького, Больничной, Сахалинской и Ленина. При нарушении границ на самокате будет срабатывать автоматическая блокировка колеса. Транспорт оснащен GPS-трекерами.