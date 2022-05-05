В Латвии почти вдвое выросли цены на дрова из-за санкций против России

После закрытия российского и белорусского рынков топливной древесины в Латвии почти в два раза увеличилась стоимость дров. Об этом сообщает издание LSM.LV.

По его информации, год назад количество двух кубометров дров стоило €120. На сегодняшний день стоимость превышает €220. При этом эксперты полагают, что цена продолжит увеличиваться. По их словам, цена каждый месяц цена увеличивается на €5–6 за кубометр. И неизвестно, до какого порога она может дойти к началу отопительного сезона.

Кроме того, значительно возросли не только затраты на сырье и производство, но и спрос из-за рубежа на готовую продукцию.

Несмотря на большую цену, спрос покупателей на дрова не уменьшился. Клиенты теперь неделями ждут в очереди, отмечает издание.

Закупаться дровами из-за резкого роста цен на природный газ начали и немцы. В апреле издание Guancha сообщило, что в настоящее время в Германии спрос на дрова значительно превышает предложение.

22 апреля премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией не собираются закупать газ у России.

До этого, 14 апреля, сообщалось, что все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Теоретически возможна ситуация, когда в условиях большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

В середине февраля в Донбассе обострилась ситуация из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».