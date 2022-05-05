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Врач назвала неожиданные полезные свойства граната

Диетолог Манакер порекомендовала есть гранат для снижения тяги к сладкому
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Антиоксиданты, которыми богат гранат, предотвращают воспалительные процессы в организме, а приятный вкус фрукта способен снизить тягу к сладкому. Об этом рассказала врач-диетолог Лорен Манакер в среду, 4 мая, в беседе с порталом Eat This Not That!.

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«Гранаты содержат соединения с антиоксидантной активностью, которые могут помочь поддерживать ваше общее состояние здоровья. Включение антиоксидантов в рацион может помочь бороться с окислительным стрессом, который испытывает ваше тело из-за свободных радикалов», — говорит она.

Также она отмечает, что 100-процентный гранатовый сок обладает большей антиоксидантной активностью, чем в среднем красное вино, виноградный сок или зеленый чай.

Кроме того, Манакер считает, что гранат с легкостью может заменить конфеты и другие кондитерские изделия, ослабив тягу к ним. Благодаря высокому содержанию фруктозы, в организм поступит необходимое количество сахара.

По ее мнению, регулярное употребление гранатового сока защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов, которые могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний.

Диетолог в особенности рекомендует включит в рацион гранат тем, кто активно занимается спортом. Фрукт богат калием, что позволяет сохранять в норме водно-солевой баланс организма.

4 мая диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности пережаренного шашлыка. Она отметила, что пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека.

В тот же день эксперт рассказал о методах похудения без страха перед едой. По мнению специалиста, чтобы избежать невроза при похудении, надо научиться «откладывать удовольствие».

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