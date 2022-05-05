В Германии назвали последствия использования доллара в качестве оружия

Экономист Марк Фридрих заявил, что использование доллара в качестве оружия экономического давления на другие страны будет иметь негативные последствия для США. Об этом он написал в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Такая политика в долгосрочной перспективе подорвет роль доллара как мировой резервной валюты, из-за чего рухнет вся западная финансовая система», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что украинский кризис поделил мир на две части — США и союзники вводят санкции против России, а Китай, Индия и ряд других государств не поддерживают эти ограничения.

По его словам, многие страны стали реже пользоваться долларом в сделках, так как считают его ненадежной валютой. При этом он отметил, что Пекин, Дели и Москва уже давно во внешнеторговых расчетах используют национальную валюту.

«Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят, как США замораживают российские долларовые активы, используя свою валюту как оружие. Но чем чаще США использует доллар как меч, тем тупее он будет», — заявил он.

Ранее, 2 апреля, китайская газета Global Times отметила, что спецоперация РФ может стать катализатором для «похорон гегемонии Соединенных Штатов» и концом доминирования доллара в мире.

1 апреля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что США в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру используют финансовую систему, в центре которой располагается доллар. Аналитик отметил, что использование централизованной системы учета долларовых операций применялось в качестве оружия политических манипуляций неоднократно. По его словам, чаще всего это касалось частных накоплений нежелательных политических режимов.

До этого, 31 марта, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70 до 60%. Гопинат отметила, что видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.

16 марта эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в статье для китайского издания South China Morning Post написал, что антироссийские санкции могут подтолкнуть ряд иностранных государств отказаться от доллара и евро в качестве основной резервной валюты.

Ряд западных государств начал вводить новые санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводили военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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