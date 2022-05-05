Минобороны: российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов

Артиллерия ВС РФ в ночь на 5 мая уничтожила 32 украинских пункта управления, пять складов, а также 61 единицу техники и свыше 600 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что артиллерийские подразделения поразили 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, пишет REGNUM. Кроме того, были уничтожены 51 позиция украинской артиллерии. Помимо этого, отметил Конашенков, были уничтожены более 600 националистов и 61 единица военной техники и вооружения, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день также сообщалось, что ВС РФ ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Кроме того, был ликвидирован крупный склад боеприпасов в городе Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое Николаевской области.

4 мая в Минобороны показали работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). В этот день российскими ракетными войсками уничтожена батарея РСЗО БМ-21 «Град». Также удалось поразить 83 района сосредоточения живой силы и военной техники, пишет «Москва 24».

3 мая в военном ведомстве рассказали, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».