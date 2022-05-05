Более 30 тыс. л поддельного алкоголя конфисковали в Саратове

В Саратове обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Конфисковано 33 тыс. л алкоголя.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области пишет, что цех был оборудован в одной из хозяйственных построек частного дома. Полицейские нашли там 66 тыс. бутылок винно-водочных изделий на сумму более 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают каналы сбыта немаркированной алкогольной продукции и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области полицейские изъяли более 23,4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Стоимость партии составила почти 5 млн рублей.