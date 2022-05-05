Почти 270 человек пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

Почти 270 случаев укусов клещей зарегистрировано в Хабаровском крае. В муниципалитетах определены территории, где будут проведены акарицидные обработки.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в числе пострадавших 93 ребенка. Иммуноглобулин с профилактической целью ввели 95 пострадавшим, в том числе 45 детям, уточняет ИА AmurMedia.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща следует как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для извлечения вредителя и принятия мер против клещевого энцефалита. Экстренная профилактика проводится для пациентов, которые не были привиты против клещевого энцефалита, либо не прошли полный курс вакцинации.

Акарицидные обработки в 2022 году охватят площадь свыше 1,87 тыс. га. На текущий момент обработано 240,4 га, что соответствует 12,8% плана.

Ранее сообщалось, что в Омской области от укусов клещей пострадали 738 человек. Случаи инфекционных заболеваний не выявлены.