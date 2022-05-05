ЕК рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим для чиновников из России

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Евросоюза (ЕС) частично приостановить упрощение визового режима для бизнесменов и чиновников из РФ.

«Российские чиновники и бизнесмены больше не имеют привилегированного доступа в ЕС. Сегодня мы выдвинули рекомендации, чтобы помочь странам ЕС в применении частичной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией», -— говорится в распространенном 5 мая заявлении ЕК.

Кроме того, накануне стало известно, что ЕК в рамках шестого пакета санкций против РФ предложила запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории ЕС.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Так, в РФ приостанавливается упрощенная выдача виз некоторым категориям граждан ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Моравецкий предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.

В конце февраля Евросоюз объявил о прекращении действия двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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