Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» продолжат работу в РФ под новыми именами

Издания Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health (входят в Independent Media) продолжат работать в России под новыми именами. Об этом сообщила в четверг, 5 мая, гендиректор медиахолдинга Наталья Веснина в интервью Peopletalk.

Она уточнила, что издания всё равно сохранят свой концептуальный характер.

«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», — рассказала она.

По мнению Весниной, данные обстоятельства стали отличной возможностью для самостоятельного развития.

Она отметила, что компания будет выводить локальные версии журналов поэтапно, и «очень скоро» читатели смогут узнать названия части из них.

Ранее, 10 марта, главный редактор журнала Esquire в России Сергей Минаев сообщил о его закрытии. Он рассказал, что американский конгломерат Hearst отозвал лицензии у изданий холдинга.

Иностранные компании начали прекращать сотрудничество с Россией после того, как страны Запада ввели новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов. Это было сделано в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

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