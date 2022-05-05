Прямой эфир
Мир
Россия высылает семь дипломатов Дании
Мир
В Госдуме рассказали о тяжелых переговорах России и Украины
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Политика
В Совфеде указали на вину Японии в ухудшении отношений с РФ
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии угроз Западу со стороны Белоруссии
Армия
Минобороны показало ведение огня танками Т-72Б3 по позициям ВСУ в ЛНР
Мир
Испания ожидает запрос от Украины об экстрадиции Шария
Общество
Росздравнадзор сообщил об отсутствии срывов в поставках лекарств в аптеки
Экономика
Аналитик оценил решение «Газпрома» задействовать СП-2 для снабжения регионов РФ
Мир
В Госдуме отреагировали на сведения о переданных Украине разведданных
Мир
Вучич заявил о планах Сербии оставаться военно-нейтральной страной

Девочка-подросток пострадала при пожаре в липецкой пятиэтажке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке в результате пожара в многоквартирном пятиэтажном доме пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 5 мая в доме № 6 по улице Агрономической. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 10 человек и ликвидировали возгорание.

Как отмечает GOROD48, в огне пострадала 15-летняя девочка. О ее состоянии издание не сообщает.

В тушении были задействованы четыре пожарных расчета. Причины произошедшего устанавливаются.

Кроме того, днем 4 мая горела квартира доме № 3/5 по улице Циолковского, пишет LipetskMedia. Сотрудники МЧС эвакуировали трех жильцов, после чего потушили огонь. Пострадавших и погибших нет.

4 мая в СНТ «Уралочка» в Свердловской области произошел крупный пожар. Горели 10 домов. В результате погибла пенсионерка, по предварительным данным, она не успела покинуть помещение из-за проблем со здоровьем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022