Девочка-подросток пострадала при пожаре в липецкой пятиэтажке

В Липецке в результате пожара в многоквартирном пятиэтажном доме пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 5 мая в доме № 6 по улице Агрономической. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 10 человек и ликвидировали возгорание.

Как отмечает GOROD48, в огне пострадала 15-летняя девочка. О ее состоянии издание не сообщает.

В тушении были задействованы четыре пожарных расчета. Причины произошедшего устанавливаются.

Кроме того, днем 4 мая горела квартира доме № 3/5 по улице Циолковского, пишет LipetskMedia. Сотрудники МЧС эвакуировали трех жильцов, после чего потушили огонь. Пострадавших и погибших нет.

4 мая в СНТ «Уралочка» в Свердловской области произошел крупный пожар. Горели 10 домов. В результате погибла пенсионерка, по предварительным данным, она не успела покинуть помещение из-за проблем со здоровьем.