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Песков назвал заявления боевиков с «Азовстали» схожими с требованиями террористов

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Поведение украинских боевиков, которые укрываются на заводе «Азовсталь», напоминает тактику террористов из Сирии. Так прокомментировал 5 мая предложение националистов об обмене мирных граждан на продукты и лекарства официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», — заявил Песков на брифинге.

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Пресс-секретарь президента РФ заверил, что глава государства оповещен о выдвинутых боевиками новых условиях.

«Разумеется, президент получает всю полноту информации. И, конечно, он всё знает», — сказал представитель Кремля.

При этом комментировать дальнейшие шаги в ситуации с «Азовсталью» Песков отказался, поскольку этот вопрос решают в штабе, который контролирует ситуацию по освобождению людей с захваченного предприятия в Мариуполе. Он также добавил, что гуманитарные коридоры по выходу людей с завода продолжают работать.

Кроме того, Песков призвал не доверять информации Украины про якобы штурм «Азовстали». Он отметил, что главнокомандующий и президент публично отдавал приказ воздержаться от штурма и иных приказов от него не поступало.

Ранее в этот день стало известно, что украинские боевики, находящиеся на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. В штабе операции по освобождению предприятия заявили, что боевики националистической группировки «Азов» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. Националисты предупредили, что больше никого отпускать не будут, а будут только обменивать.

Накануне, 4 мая, стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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