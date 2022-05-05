Советник офиса Зеленского пригрозил контрнаступлением ВСУ в июле

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 5 мая, заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это скорее всего будет конец июня — начало июля», — заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что первые партии оружия, которые якобы смогут остановить Вооруженные силы России, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня.

29 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, так как для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

До этого, 25 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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