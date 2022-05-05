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Советник офиса Зеленского пригрозил контрнаступлением ВСУ в июле

Советник офиса Зеленского Арестович пригрозил контрнаступлением ВСУ в июле
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 5 мая, заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.

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«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это скорее всего будет конец июня — начало июля», — заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что первые партии оружия, которые якобы смогут остановить Вооруженные силы России, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня.

29 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, так как для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

До этого, 25 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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