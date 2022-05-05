«Газпром» направит мощности «Северного потока – 2» на газоснабжение Северо-Запада России

«Газпром» намерен задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов северо-запада России. об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе холдинга.

В компании рассказали, что в настоящее время морская ветка газопровода «Северный поток – 2» не используется, в связи с чем, с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, в «Газпроме» решили задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта для развития газоснабжения указанных регионов.

Отмечается, что если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию газопровода, то в работу включат только одну нитку с загрузкой в 100%. В «Газпроме» подчеркнули, что вторую нитку газопровода СП-2 возможно будет включить в работу не раньше 2028 года, пишет НСН.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что решение компании является правильным, иначе трубы просто будут простаивать в земле. Он подчеркнул, что с помощью СП-2 можно сделать некий рывок для газификации регионов.

4 мая официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал, что «Газпром» поставил российским потребителям рекордный для этой даты объем газа — 791 млн кубометров. Он отметил, что это произошло из-за холодной погоды, отмечает сайт kp.ru.

4 мая премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что созданный для поддержки СП-2 фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

30 апреля политолог Дмитрий Журавлев заявлял, что «Северный поток – 2» способен вытащить Германию из «газовой пропасти», напоминает «Федеральное агентство новостей». Ранее портал francetvinfo.fr. сообщил, что высокие цены на топливо в Германии вынуждают немцев заправляться во Франции. В самой же ФРГ стоимость топлива достигла рекордных €2 за литр.

Как отмечает телеканал «Звезда», лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла в конце апреля заявил, что Германия должна запустить российский газопровод «Северный поток – 2» в обмен на возможность оплачивать топливо в евро. Он отметил, что такая сделка могла бы быть хорошей идеей.

4 марта Олаф Шольц заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России, но тем не менее всё еще продолжает получать из Москвы не только газ, но также уголь и нефть. Канцлер также сообщил, что решение об остановке газопровода «Северный поток – 2» было принято своевременно.

2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СП-2 стоит запустить при ближайшей возможности. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский также в марте отмечал, стремительный рост цены на газ на европейском рынке связан с отказом от российского трубопровода, пишет RT.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 феврале текущего года заявил, что правительство Германии приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля президент США Джо Байден распорядился ввести санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ, пишет сайт aif.ru.

Строительство СП-2 было полностью завершено 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

На сегодняшний день «Газпром» уже остановил поставки газа в Болгарию и Польшу, так как компании «Булгаргаз» и PGNiG не сумели вовремя произвести оплату в рублях, пишет Life.ru.