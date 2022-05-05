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В Ереване 5 мая задержали почти 100 участников акций оппозиции

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Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян
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Полиция в Ереване 5 мая задержала почти 100 сторонников оппозиции, перекрывавших улицы в городе с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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«Задержаны 92 человека», — сообщили в полиции.

С утра четверга протестующие перекрывают улицы столицы Армении, призывая других граждан присоединиться. Позже сообщалось, что полиция остановила оппозиционное шествие в центре Еревана.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что протесты в Армении являются внутренним делом страны.

4 мая депутаты оппозиционных парламентских фракций «Армения» и «Честь имею» во время правительственного часа потребовали отставки Пашиняна и во время его ответа демонстративно покинули зал заседания.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, озвученной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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