Подросток и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске в результате столкновения двух легковушек пострадали подросток и пятилетняя девочка. Об этом сообщила представитель дорожной полиции города Татьяна Зверева.

Авария произошла утром в четверг, 5 мая, в Ленинском районе. По предварительным данным, 39-летняя водитель Toyota Corolla, выезжая со двора на улице Киевская, врезалась в Datsun on-DO, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пятилетняя пассажирка Toyota и 17-летний молодой человек, находившийся в Datsun. С различными травмами их доставили в больницу, пишет издание VN.ru.

Ранее сообщалось о крупном ДТП, произошедшем в ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области. Погибли шесть человек, трое из которых — дети. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и минивэн Mercedes Benz Viano.