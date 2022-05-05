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Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру

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В Испании по международному ордеру в среду, 4 мая, задержали украинского политика и блогера Анатолия Шария. Задержание произошло в городе Таррагона под Барселоной. Об этом в четверг, 5 мая, заявили в пресс-службе Национальной полиции Испании.

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«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — сказали в полиции Испании.

Комментировать произошедшее в правоохранительных органах больше никак не стали.

Сам задержанный в своем Telegram-канале сделал репост жены Ольги Шарий, на котором изображен попугай.

«Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — сказано в публикации супруги блогера.

Отмечается, что задержание стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

«Доказательства следствия подтверждаются серией экспертных исследований, которые установили, что интервью и выступления Шария содержат доказательства его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году он был объявлен подозреваемым», — подчеркнули в испанском издании elDiario, отметив, что на родине блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации «Известий», на сайте Interpol не было обнаружено данных, которые могли бы подтвердить то, что Шария объявляли в международный розыск.

В отношении Шария на Украине было возбуждено уголовное дело в ноябре 2020 года по статьям о госизмене и разжигании вражды. По версии следователей Украины, молодой человек «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере» по заказу иностранных структур.

20 марта этого года Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции Партии Шария. В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.

Анатолий Шарий — журналист, YouTube-блогер, чья аудитория насчитывает 3 млн подписчиков, также он является основателем одноименной партии. Мужчина обрел популярность благодаря критике властей Украины, а также взаимодействию с государственными телеканалами России.

В 2012 году Шарий заявил об отъезде с Украины по причине преследования со стороны полиции. В 2013 году он получил статус беженца в Литве, но в текущем году решением суда лишился его.

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