Приднестровские СМИ сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной

В районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Кучугур» на границе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с Украиной произошла стрельба. Об этом 5 мая сообщает приднестровский телеканал ТСВ в Telegram.

«Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП «Кучурган». Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка», — говорится в сообщении.

3 мая в МВД республики подтвердили предотвращение попытки теракта, организованного при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств.

Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Москве обеспокоенность.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.