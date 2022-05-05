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В Госдуме отреагировали на сведения о переданных Украине разведданных

Депутат Госдумы Белик о переданных Украине разведданных: США привыкли таскать каштаны из огня чужими руками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США делают всё возможное для поддержания нужного уровня агрессии и эскалации конфликта на Украине, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил в четверг, 5 мая, в беседе с «Известиями».

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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Таким образом он прокомментировал сведения, появившиеся в газете The New York Times, согласно которым Вашингтон направлял Киеву разведданные, которые якобы приводили к гибели российских военных.

Издание утверждает, что США передают сведения о местонахождении военнослужащих «в режиме реального времени». При этом уточняется, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда производились при поддержке американских разведданных.

По словам Белика, передача разведданных — еще один из шагов США для поддержания нужного уровня агрессии на Украине.

«Соединенные Штаты привыкли таскать каштаны из огня чужими руками, с одной стороны предпринимая различные действия для того, чтобы ситуация на Украине только усугублялась и накалялась с каждым днем в геометрической прогрессии, с другой — максимально дистанцируясь от всего, что касается их прямого вмешательства в происходящее, дабы избежать открытого противостояния с нашей страной, опасаясь от нее ответных мер», — подчеркнул депутат.

В середине апреля общественники города Херсона, в настоящее время освобожденного российскими военными от украинских националистов, обнаружили в офисе ООН документы о российской технике. Также в кабинете нашли списки офисов организации, чеков, финансовую информацию, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

11 апреля выяснилось, что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с подконтрольной на тот момент Украине территорией. На вышках ОБСЕ были обнаружены видеокамеры высокого разрешения. Благодаря станции можно определить местоположение мобильного устройства с точностью до сантиметров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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