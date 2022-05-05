Прямой эфир

Пенсионерка в Якутии перечислила почти 1,5 млн рублей мошенникам

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии 62-летняя пенсионерка перечислила почти 1,5 млн рублей мошеннику, который представился следователем. Мужчина обещал выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки.

Тюрьма
Наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат

По словам потерпевшей, она купила БАДы для своего супруга в январе 2019 года. Звонки ей стали поступать спустя полгода. Во время первого разговора женщина находилась в стрессовом состоянии из-за похорон мужа, поэтому сразу поверила лжеследователю. По данным ИА YakutiaMedia, жительница Мирного предположила, что именно БАДы стали причиной гибели супруга.

Женщина общалась с мошенником в течение восьми месяцев. Лжеследователь обещал, что якутянка получит компенсацию в размере 6 млн рублей. Предварительно от потерпевшей мужчина потребовал ряд выплат. Обещанную компенсацию женщина не получила.

В полиции напоминают, что лица, обещающие компенсации от имени следственных органов, являются мошенниками.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022