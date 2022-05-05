Пенсионерка в Якутии перечислила почти 1,5 млн рублей мошенникам

В Якутии 62-летняя пенсионерка перечислила почти 1,5 млн рублей мошеннику, который представился следователем. Мужчина обещал выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки.

По словам потерпевшей, она купила БАДы для своего супруга в январе 2019 года. Звонки ей стали поступать спустя полгода. Во время первого разговора женщина находилась в стрессовом состоянии из-за похорон мужа, поэтому сразу поверила лжеследователю. По данным ИА YakutiaMedia, жительница Мирного предположила, что именно БАДы стали причиной гибели супруга.

Женщина общалась с мошенником в течение восьми месяцев. Лжеследователь обещал, что якутянка получит компенсацию в размере 6 млн рублей. Предварительно от потерпевшей мужчина потребовал ряд выплат. Обещанную компенсацию женщина не получила.

В полиции напоминают, что лица, обещающие компенсации от имени следственных органов, являются мошенниками.