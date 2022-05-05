С 7 по 10 мая в «Этномире» пройдет праздник «Эпоха СССР»

Майские праздники — время, когда хочется побыть с семьей и друзьями, получить новые впечатления, а после предаться общим воспоминаниям. Все это можно осуществить с 7 по 10 мая в крупнейшем этнографическом парке-музее России «Этномир». На протяжении трех дней там будет проходить традиционный праздник «Эпоха СССР».

Вновь увидеть «ласточек» и «чебурашек» — звезд советского автопрома, словно на машине времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» перенестись в коммуналку второй половины ХХ века, погреться у костра под любимые бардовские мотивы или от души потанцевать на дискотеке в ДК — получится у гостей «Этномира», посетивших парк-музей с пятницы по вторник.

Любителям активного отдыха также скучать не придется: специально для поддержания физической формы запланированы ежедневная утренняя гимнастика, «маевка» (для любителей похода с палатками), а также слет юных садоводов.

Представление о культурном досуге граждан времен СССР помогут составить посещение мобильного планетария, который на период праздника будет развернут на территории парка, многочисленные научные и творческие мастер-классы, включая создание олимпийского мишки и выжигание по дереву.

Советский кинематограф занимал особое место в сердцах советских людей. С 7 по 10 мая в кинозалах «Этномира» покажут культовую ленту Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов», а также любимые миллионами детей анимационные фильмы студии «КиноАтис» о первых собаках-покорителях космоса «Белка и Стрелка. Звездные собаки» и «Белка и Стрелка. Лунные приключения».