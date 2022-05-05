NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

Украина получила от разведки США информацию, используемую для ударов по Вооруженным силам РФ. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. Собеседники издания рассказали, что в этих данных содержатся запланированные передвижения военных России.

Газета отметила, что ВСУ пользуются полученной от Штатов информацией параллельно с данными от своей разведки. Помимо этого Вашингтон не рассказывает украинской стороне, как будут передвигаться высокопоставленные чиновники и командующие России.

Отмечается, что ранее власти Соединенные Штатов желали сохранить большую часть разведданных о боевых действиях в тайне от Украины с опаской на эскалацию кризиса со стороны РФ.

The New York Times подчеркивает, что представитель Пентагона Джон Кирби не стал углубляться и рассказывать подробности, которые касаются информации такого рода после вопроса журналистов о предоставлении Украине разведданных. Также он отметил, что США поставляет Украине информацию, «которую они могут использовать для самозащиты».

5 мая член палаты представителей конгресса США Джейсон Кроу рассказал, что украинские власти запросили у Соединенных Штатов противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Как заверил чиновник, «список пожеланий» украинский президент Владимир Зеленский передал депутатам США, который приезжал в Киев на прошедших выходных.

29 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что американский президент Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, поскольку для увеличения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

Также появилась информация о том, что в середине апреля общественники Херсона, который на данный момент освобожден военнослужащими России от украинских националистов, нашли в офисе ООН документы о российской технике. В кабинете были обнаружены списки офисов организации, списки чеков, финансовую информацию, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

23 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и иных стран принимают участие в управлении боевыми действиями на территории Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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