Прямой эфир
Сюжет:

NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина получила от разведки США информацию, используемую для ударов по Вооруженным силам РФ. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников. Собеседники издания рассказали, что в этих данных содержатся запланированные передвижения военных России.

С царем в голове: американская разведка обзавелась новым директором
Джона Рэтклиффа считают максимально лояльным Трампу политиком

Газета отметила, что ВСУ пользуются полученной от Штатов информацией параллельно с данными от своей разведки. Помимо этого Вашингтон не рассказывает украинской стороне, как будут передвигаться высокопоставленные чиновники и командующие России.

Отмечается, что ранее власти Соединенные Штатов желали сохранить большую часть разведданных о боевых действиях в тайне от Украины с опаской на эскалацию кризиса со стороны РФ.

The New York Times подчеркивает, что представитель Пентагона Джон Кирби не стал углубляться и рассказывать подробности, которые касаются информации такого рода после вопроса журналистов о предоставлении Украине разведданных. Также он отметил, что США поставляет Украине информацию, «которую они могут использовать для самозащиты».

5 мая член палаты представителей конгресса США Джейсон Кроу рассказал, что украинские власти запросили у Соединенных Штатов противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Как заверил чиновник, «список пожеланий» украинский президент Владимир Зеленский передал депутатам США, который приезжал в Киев на прошедших выходных.

29 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что американский президент Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, поскольку для увеличения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

Также появилась информация о том, что в середине апреля общественники Херсона, который на данный момент освобожден военнослужащими России от украинских националистов, нашли в офисе ООН документы о российской технике. В кабинете были обнаружены списки офисов организации, списки чеков, финансовую информацию, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

23 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и иных стран принимают участие в управлении боевыми действиями на территории Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022