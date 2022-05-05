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Усиление ветра и снег ожидаются в Омской области

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Сотрудники МЧС предупредили жителей Омской области об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки в регионе ожидается штормовой ветер.

Согласно прогнозам, 6 мая в Омской области пройдут дожди, местами выпадет снег. Ветер усилится до 25 м/с, пишет ИА «Город55». 7 мая синоптики прогнозируют похолодание.

Сильный ветер может вызвать неполадки с электричеством. Также вероятно падение деревьев и рекламных конструкций.

В связи с неблагоприятными условиями жителям региона рекомендуют отказаться от длительных прогулок, а также посиделок на природе. Также омичам напоминают о действии особого противопожарного режима.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погодных условий в Приморье в середине мая. Условия для формирования нового циклона создаются в районе Шанхая.

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