Новую поликлинику построят в Симферополе за 1 млрд рублей

В Симферополе определен подрядчик, который займется строительством поликлиники в поселке ГРЭС. Стоимость контракта превысила 1,08 млрд рублей.

Согласно распоряжению главы Крыма, строительство будет вестись на улице Яблочкова. Выполнением работ займется ООО «Крымэлектромонтажсервис». Компания выступает в качестве единственного подрядчика по контракту, пишет ИА «Крыминформ».

Проект строительства поликлиники был составлен за 30 млн рублей. Согласно документации, здание учреждения рассчитано на 250 посещений в смену.

Строительство должно завершиться к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Симферополе на замену 10 км сетей водоснабжения планируют направить 1,3 млрд рублей.