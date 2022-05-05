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Скончался бывший президент федерации фехтования РФ Юрий Бычков

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Фото: Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма/sportedu.ru
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Бывший президент федерации фехтования России Юрий Бычков скончался на 83-м году жизни. Об этом президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 5 мая.

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«Ушел из жизни Юрий Михайлович Бычков, выдающийся тренер по фехтованию, бывший президент Федерации фехтования России, кавалер Серебряного олимпийского ордена МОК за заслуги перед олимпийским движением», — написал он.

Поздняков отметил, что Бычков на протяжении десятков лет работал в области фехтования и возглавлял разные его направления, передает агентство городских новостей «Москва».

«Кроме этого он был профессором и ученым в области спорта, автором более 30 научных работ по методике обучения фехтованию», — подчеркнул глава ОКР.

Юрий Бычков родился в 1939 году. В 1980–1990-е годы занимал должность главного тренера сборных СССР и России по фехтованию. С 1992 по 2000 год Бычков возглавлял Федерацию фехтования России, пишет «Москва 24».

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