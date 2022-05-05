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Песков прокомментировал проверку ГП поставщиков розницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 5 мая, прокомментировал проверку Генпрокуратуры РФ поставщиков розничных торговых предприятий.

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«Всё будет зависеть от результатов рассмотрения прокуратурой. Это же запрос информации у ассоциации», — заявил официальный представить Кремля.

Ранее в этот же день журнал Forbes сообщил о том, что Генеральная прокуратура запросила у розничных торговых предприятий данные о поставщиках, которые не собираются снижать цены в рублях. Сети должны указать бренд компаний и их местоположение.

Позже в четверг зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что поставщики на сегодняшний день не могут снижать отгрузочные цены, валютный курс является только одним из факторов, определяющих себестоимость и отпускную цену продовольственных товаров.

В начале марта курс доллара и евро на Мосбирже превысил 100 рублей, исторический максимум был достигнут 9 марта, когда доллар стоил 120 рублей, а цена евро превысила 127 рублей. Позже на фоне решения президента России о переводе расчетов за газ для недружественных стран в рубли и ведение Банком России норматива по обязательной продаже валютной 80% выручки для сырьевых экспортеров курс рубля укрепился. 4 мая курс европейской и американской валют снизился до рекордных с начала 2020 года показателей: курс евро упал ниже 70 рублей, доллара — ниже 67 рублей.

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. С 1 апреля действует временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. С 15 апреля введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

Правительственные меры поддержки экономики были введены после новых санкций Запада, которые последовали после начала Россией операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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