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Пешеход погиб в результате наезда «Лады» и «КамАЗа» в Калужской области

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В Боровском районе Калужской области в результате наезда сначала легковушки, а затем грузовика погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Авария произошла около полуночи 4 мая на 83-м км федеральной трассы М-3 «Украина». По предварительной информации, водитель «Лады Гранта» допустил наезд на 41-летнего пешехода, который находился на крайней левой полосе дороги. После удара мужчину отбросило на правую полосу, где на него наехал «КамАЗ».

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи, пишет газета «Весть».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

3 мая на 615-м км автодороги М-10 «Россия» карета скорой помощи сбила 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка скончалась. Возбуждено уголовное дело.

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