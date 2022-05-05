Жители Подмосковья обменивают старые шины на саженцы

Жители 43 городов Московской области обменяли старые покрышки на саженцы и цветы. Акция «Зеленый обмен» позволила утилизировать порядка 2,4 тыс. старых шин.

По словам руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светланы Аиповой, в Подольске собрали свыше 800 покрышек. От шин освободили порядка 90 дворов. Жители получили в обмен 600 саженцев и 700 цветов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Ступине местные жители сдали 610 покрышек и получили саженцы кизильника, сирени и Спиреи. В Дмитрове горожане обменяли почти 500 шин на 826 растений. В Дзержинском 156 покрышек обменяли на аналогичное количество саженцев кедра.

Аипова напомнила, что шины при нагревании могут выделять токсичные вещества, поэтому их лучше сдавать в переработку. Покрышки можно сдать в пункты приема, а также в «Мегабаке».