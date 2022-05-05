Виновника ДТП с двумя погибшими арестовали в Ростовской области

В Ростовской области под арест отправили водителя — виновника ДТП, в котором два человека погибли и пятеро пострадали. Сразу после аварии он покинул место ДТП и скрылся. Его разыскали и возбудили уголовное дело.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас подозреваемый находится в больнице под конвоем, пишет RostovGazeta со ссылкой на региональное УМВД.

ДТП произошло 1 мая. Водитель Volkswagen Jetta пошел на обгон там, где это запрещено. Это привело к столкновению с «Ладой Приора». 23-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла, травмы получили водитель и два пассажира машины. В течение суток водитель «Лады» скончался.

Травмы получили два пассажира иномарки и сам водитель, но ему удалось сбежать с места происшествия.

Ранее сообщалось о крупном ДТП, произошедшем в ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области. Погибли шесть человек, трое из которых — дети. Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2112» и минивэн Mercedes Benz Viano.