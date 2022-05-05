Семь станций метро в центре Москвы закроют 9 мая

В День Победы 9 мая в Москве будут закрыты семь станций метро. Об этом в четверг, 5 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, на время акции «Бессмертный полк» 9 мая будут закрыты станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

Как отмечает «Москва 24», сбор участников памятной акции в Москве начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Шествие начнется в 15:00. Участники мероприятия пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 км.

Ожидается, что в этом году к шествию присоединится более 1 млн человек.

Ранее в этот день во ВЦИОМ рассказали, что принять участие в очных торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в этом году планируют около 40% граждан. Смотреть праздничный салют собираются 28% — почти вдвое больше, чем в 2021 году (16%), отмечает агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что 23% респондентов планируют отметить праздничный день прогулками и отдыхом на природе.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее 5 мая Минобороны России опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как отмечает телеканал «Звезда», для проведения праздничных залпов в городе будут привлечены более 79 самоходных установок, а также свыше 11 тыс. фейерверочных изделий. Первые залпы салюта прогремят 9 мая 2022 года в 22:00.

Ранее в этот день глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о реконструкции памятника участникам Великой Отечественной войны на Золоторожском валу. Около мемориала высадят деревья, чтобы визуально отделить его от соседних жилых домов. Рядом разместят скамейки, разобьют небольшой яблоневый сад и вымостят прогулочный маршрут.

По его словам, восстановление памятника проводилось одновременно со строительством жилых домов для участников реновации в Лефортово. Загрутдинов отметил, что жители смогут прийти сюда почтить память фронтовиков уже 9 мая, пишет сайт kp.ru.