Блогер Шарий опубликовал пост после сообщения СБУ о его задержании

Украинский блогер Анатолий Шарий, который по информации Службы безопасности Украины (СБУ) был задержан еще 4 мая в Испании, опубликовал запись в своем Telegram-канале.

Так, 5 мая супруга Шария (Ольга) выложила в своем Telegram-канале фотографию с прогулки по Барселоне.

«Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — подписала она снимок.

Спустя некоторое время сам Шарий репостнул публикацию жены, сопроводив ее ироничной надписью: «И правда комедия».

Вместе с тем адвокат Шария, в беседе с «Известиями» не подтвердила информацию о его задержании в Испании, а в Кремле заявили, что не располагают информацией по ситуации с украинским блогером.