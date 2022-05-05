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Свыше 700 жителей Омской области пострадали от укусов клещей

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В Омской области от укусов клещей пострадали 738 человек, в том числе 315 детей. В регионе уже ведется акарицидная обработка территорий.

Врач рассказала о порядке действий при укусе клеща

По данным Роспотребнадзора, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе пока нет. При этом лабораторные исследования показали, что 5,3% снятых с местных жителей клещей заражены боррелиями, 0,3% — вирусом энцефалита. Переносчики гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза не выявлены, пишет ИА «Омскрегион».

Прививки от клещевого энцефалита поставили свыше 30 тыс. жителей региона.

На текущий момент акарицидные обработки проведены в парках, детских учреждениях и на кладбищах площадью 332,1 га. Общая площадь запланированной обработки составляет свыше 3 тыс. га.

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