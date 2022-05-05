Жители Уфы пожаловались на нашествие мышей и крыс

Жители нескольких многоэтажных домов в Уфе пожаловались на нашествие мышей и крыс. О полчищах грызунов рассказали граждане, проживающие в домах по проспекту Октября и по улице Транспортная.

По их словам, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», мыши и крысы атакуют подвалы, пытаются пробраться в квартиры и даже пугают местных кошек. Грызунов становится все больше, а появляться они стали не только ночью, но и днем.

На информацию, появившуюся на странице главы Башкирии в соцсетях, отреагировали в администрации Октябрьского района Уфы. Чиновники пообещали обработать подвалы домов от грызунов.